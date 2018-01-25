Порошенко: Украина может получить транш от МВФ к началу апреля

Президент Порошенко ожидает визита миссии МВФ в Украину и выделения очередного транша к началу апреля

Президент Петр Порошенко считает, что Украина может получить следующий транш по программе расширенного финансирования Международного валютного фонда к началу апреля. Об этом он рассказал агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.



"Мы выполнили 80% (требований - ред.) меморандума… Я оптимистично настроен и думаю, что в первой половине 2018 года, возможно - скрещу пальцы - к началу апреля будет визит миссии (МВФ в Украине - ред.) и следующий транш", - сказал глава государства.



Министр финансов Александр Данилюк в Давосе сказал, что поступление транша возможно в мае.



Вчера, 24 января, президент встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.



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Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках получено четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд.



В НБУ прогнозируют, что следующий транш МВФ выделит Украине во втором квартале 2018 года. Всего в 2018 году НБУ ожидает поступления в Украину двух траншей на общую сумму $3,5 млрд.



По словам и.о. главы НБУ Якова Смолия, миссия МВФ должна прибыть в Украину в конце января 2018 года. В то же время, в самом МВФ заявили, что визит миссии в Украину отсутствует в повестке дня. По словам официального представителя МВФ Уильяма Мюррея, Киев еще не выполнил ряд рекомендаций Фонда.



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