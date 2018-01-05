Налоговые изменения в 2018 году глазами скептика

Какие фискальные новации станут судьбоносными для бизнеса? Колонка Натальи Радченко

Изменения в Налоговый кодекс Украины - очередной подарок под новогоднюю елку от очередного президента. С некоторыми из них жить станет веселее, перспективы других - не так радужны, как о них говорят. Изменений много, какие из них станут судьбоносными для бизнеса?



Финансовая ответственность налоговиков



Норма об ответственности должностных лиц контролирующих органов существовала и раньше. Она касалась неправомерных действий за счет средств госбюджета, которые выделяли для этих органов в кодексе (п. п. 21.3). В новой редакции норму просто немного расширили.



С нового года плательщику будут компенсировать ущерб, причиненный не только действиями, но и бездействием, а также решениями должностных лиц, независимо от их вины. К этому добавлен п. 21.4., согласно которому государство имеет право регресса к такому должностному лицу в размере выплаченного возмещения.



Однако самое главное - механизм реализации нормы, он снова остался неурегулированным. Это хорошо видно на примере порядка компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями органов оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования, прокуратуры и суда. Для внедрения механизма компенсации ущерба приняли целый одноименный Закон №266/94-вр. В Законе четко прописан список того, что возвращается гражданину в порядке компенсации ущерба: зарплата, имущество, оплаченные штрафы. Даже не забыли о компенсации морального вреда и затрат на юридическую помощь. Также описано точно, когда именно возникает право требовать компенсацию ущерба: при вынесении оправдательного приговора, закрытии дела об админнарушении и т. д.

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А вот для налоговой такой закон забыли предусмотреть. И мы снова в ситуации, когда норма есть, а четкого механизма реализации нет. Когда у плательщика возникает право требовать компенсацию ущерба? Когда он уже прошел все круги судебного ада при оспаривании незаконного уведомления-решения, включая кассацию? Или уже на этапе, когда выиграна апелляция? И что включать в ущерб? А простои в работе и моральный ущерб всего коллектива предприятия, который находится в страхе возможного сокращения по причине того, что налоговая решила дополнительно насчитать пару десятков миллионов, тоже можно включать в ущерб? На эти вопросы ответов на данный момент нет.



Крупные стали еще крупнее



Крупными плательщиками налогов с 1 января 2018 года будут считаться юридические лица или постоянные представительства нерезидентов, если объем их дохода за последние четыре отчетных квартала по официальному средневзвешенному курсу НБУ составляет эквивалент 50 млн евро или общая сумма оплаченных в бюджет платежей эквивалентна 1 млн евро. Это при условии, что налоги, сборы и платежи за минусом таможенных платежей составят не менее 500 000 евро.



Новое определение вызывает вопросы:



- зачем привязывать размер оборотов к евро, когда налоги платим в гривне, а валютную выручку продаем;



- почему бухгалтеров заставили считать средневзвешенный курс евро, добавив им головной боли? Если посмотреть на официальном сайте Министерства финансов кривую графика изменения курса евро за 2017 год и архив курса, то можно понять, что посчитать "средневзвешенный курс НБУ" - задача еще та.



Блокировка налоговых накладных - "зрада" или "перемога"?



До вступления в силу нового порядка блокировки накладных от Кабмина было приостановлено действие абзаца 3 п. 201.10 ст. 201 Налогового кодекса. Согласно ему, зарегистрированной налоговой накладной было достаточно для получения права на налоговый кредит. А это наводит на грустные выводы.



Есть опасения, что из-за этой нормы после приостановки работы СМКОР анализ налоговых накладных снова будет переведен "в ручной режим". Это значит, что количество внеплановых проверок может возрасти. Вероятно, ситуация с возмещением НДС также может измениться в худшую сторону. Если зарегистрированная налоговая накладная с 1 января 2018 года больше не будет безусловным подтверждением права на налоговый кредит, значит, безусловное возмещение также под вопросом.

Изменениями определена судьба тех накладных, которые были заблокированы СМКОР. Налоговые накладные, регистрация которых была приостановлена до 1 декабря 2017 года, будут зарегистрированы 2 января 2018 года, кроме:



- накладных, по которым состоянием на 01.12.2017 года не были поданы пояснения и документы;

- накладных, в регистрации которых было отказано, и по которым на 01.12.2017 года не была начата процедура административного или судебного оспаривания.

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Данные исключения продолжают проблемы тех, кто в эти исключения попадет.Налоговые накладные, регистрация которых была приостановлена в период с 1 декабря 2017 по вступление в силу изменений, и по которым плательщиком были поданы пояснения и документы, регистрируются в "старом" порядке.



Положительная норма - если на протяжении пяти рабочих дней по таким налоговым накладным не было принято и отправлено решение о регистрации или в отказе регистрации, то такие налоговые накладные должны быть зарегистрированы на следующий рабочий день после окончания срока для рассмотрения пояснений и документов.



Проверки - "дьявол в деталях" и принцип "вытянутой руки"



До 1 января 2018 года при плановых проверках налоговая вообще не могла включать вопрос соблюдения принципа "вытянутой руки" в предмет проверки. Теперь могут, но только в том случае, если в предмет проверки будет включено соблюдение плательщиком требований Налогового кодекса по поводу увеличения финансового результата согласно с п. п. 140.5.4. и п. 140.5.6 п. 140.5 ст. 140 ПКУ.



В связи с этим изменением возникают вопросы: по каким правилам будет проходить проверка принципа "вытянутой руки"? Согласно с Порядком проведения проверки по вопросам соблюдения принципа "вытянутой руки" №334, в котором четко написано, что эти проверки являются документальными внеплановыми? Насколько детально налоговая будет проверять документацию? Какие при этом использовать права: общие, предусмотренные Кодексом для плановых проверок или расширенный объем прав из Порядка №334?



Рассрочка НДС



Принятым Законом предусмотрена возможность рассрочки оплаты НДС при ввозе в таможенном режиме импорта на территорию Украины целого ряда товарных позиций. Преимущественно это оборудование групп 84, 85, 90 УКТВЭД, которое ввозится для собственного производства на территорию Украины. Максимальный срок рассрочки - 24 месяца равными частями. С точки зрения инвестора, начинающего производство, срок маленький и не стимулирует производство с длительным сроком окупаемости капитальных инвестиций.



Порядок рассрочки будет установлен Кабинетом Министров. При этом общая норма ст. 100 Налогового кодекса не будет применяться.

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Обязательство об уплате НДС должно быть обеспечено банковской гарантией или залогом этого же оборудования. Если плательщик продает оборудование, ввезенное с рассрочкой НДС, или передает его в аренду, он должен внести остаток НДС и пеню за весь период от даты ввоза оборудования.



Налог на имущество физлиц - нет НУР, нет штрафов



Налоговые изменения на имущество физлиц - однозначно позитив. Они убрали пробел в законодательстве и четко определили, что физические лица не несут ответственность за несвоевременную уплату налога на имущество, если сам орган ГФС своевременно не отправил/вручил налоговое уведомление-решение. Это правило распространяется также на все недвижимое имущество, кроме земельных участков. Законом были определены граничные сроки, в рамках которых ГФС может определять сумму налогового обязательства - 1095 дней, которые наступают за последним днем граничного срока уплаты такого налога.



Операции с недвижимостью - новые барьеры



Норма о новой Единой базе данных отчетов об оценке добавит дополнительных проблем желающим купить или продать жилье. Так, новый п. 172.3 ст. 172 обязует каждого оценщика вносить ответ об оценке в Единую базу отчетов об оценке. Нотариус не имеет права заверять сделку, если отчета с уникальным номером по квартире в базе нет.



Новая норма вводится с целью не допустить занижение показателей НДФЛ. С учетом того, что поступления в Госбюджет от НДФЛ на следующий год прогнозируются на 18% больше, чем в 2017-м, стоит ожидать действий ГФС, направленных прежде всего на усиление администрирования этого налога и его уплаты в бюджет.



Позитив для айтишников и электромобилистов



IT-сектор в 2017 году заплатил на 40% больше налогов, чем в предыдущем. Отрасль растет и развивается вопреки агрессии СБУ и неадекватным обыскам. Новые изменения поставили точку в частности, в вопросах уплаты НДС при поставке ПО путем предоставления пользователю ключа-активатора или кода доступа, что актуально для поставок в облаке.







Ввоз электромобилей законодатель сначала просто освободил от НДС и акцизов, но потом подумал и решил, что подарок очень щедрый. 21 декабря действие нормы распространили только на 2018 год.



Поэтому, если вы решили купить Tesla, сделать это лучше именно в этом году.



Налоговые изменения для аграриев уточнили



21 декабря были приняты редакционные уточнения к изменениям законопроекта №6776-д, в частности, депутаты сжалились над экспортерами сои и рапса и отсрочили вступление в силу поправок, которые касаются освобождения от налогообложения НДС экспорта этих культур. А именно:



- для соевых бобов (товарная позиция 1201 УКТВЭД) норма вступает в силу с 1 сентября 2018 года;



- для рапса (товарная позиция 1205 УКТВЭД) норма вступает в силу с 1 января 2020 года;



- для экспорта семян подсолнечника дата вступления в силу аналогичной нормы осталась неизменной - 1 марта 2018 года.

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Напомню, что именно эти нормы вызвали массу протестов у представителей аграрного рынка.



После изучения новых поправок в основной налоговый документ страны напрашивается вывод, что Налоговый кодекс - это мешок с заплатами. Некоторые из них рвутся, некоторые перешиты десятки раз, и с каждым годом таких заплат становится больше.



Наталья Радченко,

партнер Практики налогового права АО Juscutum