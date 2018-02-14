Украина ежегодно тратит 130 млрд грн на обслуживание долга
14.02.2018 15:55
По словам премьер-министра, Украина пока не может развивать экономику юез внешней финансовой поддержки
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)
Украина ежегодно тратит 130 млрд грн на обслуживание госдолга. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров сегодня, 14 февраля.
"Мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", - отметил он.
В 2014 году правительство приняло 60 млрд грн внешнего долга, и за четыре года Украина нарастила его всего на 5 млрд грн, напомнил премьер.
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