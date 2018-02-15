Внешнеторговый баланс в прошлом году сведен с дефицитом

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,63 млрд

Негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составило $2,63 млрд. Годом ранее внешнеторговый баланс был сведен с профицитом $0,54 млрд, сообщает Государственная служба статистики.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Согласно данным Государственной службы статистики, в четвертом квартале прошлого года дефицит составил около $1,42 млрд, что почти в 22 раза больше показателя четвертого квартала 2016 года.



В 2017 году экспорт товаров и услуг вырос на 16% - до $52,33 млрд, тогда как импорт на 23,3% - до $54,96 млрд.



Экспорт в стран СНГ увеличился на 9,2% - до $10,65 млрд, а импорт вырос на 31,2% - до $12,12 млрд.



В торговле с ЕС обратная ситуация - рост экспорта на 26,7% (до $20,05 млрд), импорта - на 19,1% (до $23,3 млрд).



Во внешней торговле товарами дефицит в минувшем году вырос в 2,2 раза - до $6,33 млрд, тогда как во внешней торговле услугами профицит вырос на 12% - до $5,090 млрд.



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