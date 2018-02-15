НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные Любомиру Гузару

Сегодня Нацбанк ввел в обращение памятные монеты "Любомир Гузар" номиналом 5 и 2 грн

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 15 февраля, ввел в обращение две памятные монеты "Любомир Гузар" номиналами 5 и 2 грн.



Монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из серебра 925 пробы, тираж - 2 тыс. штук. Монета номиналом 2 грн изготовлена ​​из нейзильбера, тираж - 45 тыс. штук.



"Эти памятные монеты продолжают серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящены Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, авторитетному общественном лидеру, который активно откликался на все важные события в жизни Украины и мира", - отмечает НБУ.







На аверсе монет размещены Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве; на реверсе - портрет Любомира Гузара.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.