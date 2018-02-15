НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные Любомиру Гузару
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 15 февраля, ввел в обращение две памятные монеты "Любомир Гузар" номиналами 5 и 2 грн.
Монета номиналом 5 грн изготовлена из серебра 925 пробы, тираж - 2 тыс. штук. Монета номиналом 2 грн изготовлена из нейзильбера, тираж - 45 тыс. штук.
"Эти памятные монеты продолжают серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящены Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, авторитетному общественном лидеру, который активно откликался на все важные события в жизни Украины и мира", - отмечает НБУ.
На аверсе монет размещены Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве; на реверсе - портрет Любомира Гузара.
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