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НБУ ввел в обращение памятные монеты, посвященные Любомиру Гузару

15.02.2018 17:11
Сегодня Нацбанк ввел в обращение памятные монеты "Любомир Гузар" номиналом 5 и 2 грн
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 15 февраля, ввел в обращение две памятные монеты "Любомир Гузар" номиналами 5 и 2 грн.

Монета номиналом 5 грн изготовлена ​​из серебра 925 пробы, тираж - 2 тыс. штук. Монета номиналом 2 грн изготовлена ​​из нейзильбера, тираж - 45 тыс. штук.

"Эти памятные монеты продолжают серию "Выдающиеся личности Украины" и посвящены Патриарху Любомиру Гузару - одному из духовных светочей украинского народа, авторитетному общественном лидеру, который активно откликался на все важные события в жизни Украины и мира", - отмечает НБУ.



На аверсе монет размещены Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве; на реверсе - портрет Любомира Гузара.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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