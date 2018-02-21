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Рост ВВП Германии ускорится до семилетнего максимума - прогноз

21.02.2018 13:27
По прогнозам, экономика Германии в первом квартале прибавит 0,9%, что является максимумом с 2011 года
Фото: Pixabay

Экономика Германии может вырасти на 0,9% по итогам первого квартала. Такой прогноз дает IHS Markit, пишет Bloomberg.

Если прогноз сбудется, это будет самый стремительный квартальный рост за последние семь лет.

Доверие бизнеса к экономике в этом месяце укрепилось максимально с 2012 года, отмечают экономисты IHS.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС, ФРГ
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