Рост ВВП Германии ускорится до семилетнего максимума - прогноз
21.02.2018 13:27
По прогнозам, экономика Германии в первом квартале прибавит 0,9%, что является максимумом с 2011 года
Фото: Pixabay
Экономика Германии может вырасти на 0,9% по итогам первого квартала. Такой прогноз дает IHS Markit, пишет Bloomberg.
Если прогноз сбудется, это будет самый стремительный квартальный рост за последние семь лет.
Доверие бизнеса к экономике в этом месяце укрепилось максимально с 2012 года, отмечают экономисты IHS.
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