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ВВП Украины может расти темпами в 4-6% в год - глава совета НБУ

26.02.2018 09:30
Содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста относится к задачам Нацбанка, говорит Богдан Данилишин
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Такое мнение высказал в статье для Зеркала недели глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"В 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%. А еще имеем рост ВВП за 2017 год на уровне 2,1%, что критически слабо как на фоне базы сравнения (не самый удачный 2016 год), так и с точки зрения того, что экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год", - пишет Данилишин.

Содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста тоже относится к задачам НБУ, полагает он.

"В современных экономических реалиях Украины жесткая монетарная политика провоцирует медленные темпы экономического роста. Вот несколько цифр в подтверждение. Уровень монетизации экономики Украины по состоянию на конец прошлого года составлял 40%", - отмечает глава совета НБУ. Он напомнил, что в Польше этот показатель находится на уровне 62%, в Турции - 61%. "Финансовая глубина экономики" (отношение суммы банковских кредитов к ВВП) у нас составляет 35%, в Польше - 75%, в Турции - 80%", -добавил он.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, ВВП, Данилишин
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