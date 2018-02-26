ВВП Украины может расти темпами в 4-6% в год - глава совета НБУ

Содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста относится к задачам Нацбанка, говорит Богдан Данилишин

Экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год. Такое мнение высказал в статье для Зеркала недели глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.



"В 2017 году, при цели по инфляции в 8±2% фактически имеем 13,7%. А еще имеем рост ВВП за 2017 год на уровне 2,1%, что критически слабо как на фоне базы сравнения (не самый удачный 2016 год), так и с точки зрения того, что экономика Украины может и должна расти темпами в 4-6% в год", - пишет Данилишин.



Содействие поддержанию устойчивых темпов экономического роста тоже относится к задачам НБУ, полагает он.



"В современных экономических реалиях Украины жесткая монетарная политика провоцирует медленные темпы экономического роста. Вот несколько цифр в подтверждение. Уровень монетизации экономики Украины по состоянию на конец прошлого года составлял 40%", - отмечает глава совета НБУ. Он напомнил, что в Польше этот показатель находится на уровне 62%, в Турции - 61%. "Финансовая глубина экономики" (отношение суммы банковских кредитов к ВВП) у нас составляет 35%, в Польше - 75%, в Турции - 80%", -добавил он.



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