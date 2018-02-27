Мировая экономика растет, но нужно готовиться к переменам - МВФ

Мировая экономика демонстрирует повсеместный рост, но усилились риски торговых войн, отметила глава МВФ Кристин Лагард

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила во вторник, что мировая экономика демонстрирует повсеместный рост, однако из-за изменения экономического ландшафта усилились риски торговых споров, нормализации монетарной политики и технологических перемен. Об этом сообщает Reuters.



Выступая на конференции МВФ в Джакарте, Лагард сказала, что рост глобальной экономики, как ожидает МВФ, достигнет 3,9% в 2018 и 2019 годах. Это совпадает с январским прогнозом МВФ и выше показателя за 2017 год на уровне 3,7%.



Глава МВФ сказала, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовятся к повышению процентных ставок в экономически развитых государствах, таких как США и страны Европы, но предупредила, что регуляторам нужно бдительно следить за воздействием этого фактора на финансовую стабильность и неустойчивые потоки капитала.



"Мы знаем, что это окажет воздействие на остальные регионы мира, - сказала Лагард. - Остается неясным, насколько эти изменения повлияют на другие страны, компании, рабочие места и доходы".



Страны АСЕАН должны использовать новые модели роста, уделяя больше внимания внутреннему спросу, региональной торговле и экономической диверсификации, и готовиться к технологическим переменам, таким как расширение автоматизации производства, развитие искусственного интеллекта, биотехнологии, появление новых финансовых технологий и цифровых валют.



Учитывая, что эти изменения могут привести к сокращению некоторых рабочих мест, странам необходимо принимать меры для профессиональной подготовки работников к использованию новых технологий.



"Многие рабочие места так или иначе будут затронуты этим процессом. Некоторые из них исчезнут, еще больше будут затронуты автоматизацией. Поэтому нам нужно думать о будущем в сфере труда", - сказала Лагард, добавив, что единого подхода не существует и многие страны должны выбрать свой собственный путь.



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