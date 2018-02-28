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Госбюджет в январе перевыполнен на 8 млрд грн

28.02.2018 08:38
По данным Госказначейства, профицит госбюджета сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Государственный бюджет за январь 2018 года выполнен с профицитом 7,871 млрд грн, что вдвое меньше показателя за январь 2017 года на уровне 15,754 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

По данным ведомства, сводный бюджет за указанный период выполнен с профицитом на уровне 20,5 млрд грн, что на 18% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 25,018 млрд грн.

Профицит местных бюджетов за январь составил 12,6 млрд грн.

Напомним, госбюджет по итогам 2017 года выполнен с дефицитом 47,8 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, профицит
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