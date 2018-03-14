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В Украине появится реестр получателей субсидий

14.03.2018 16:10
Правительство утвердило положение о создании единого реестра получателей субсидий

Кабинет министров утвердил положение о едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который должно ввести Министерство социальной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантов поможет контролировать выделенные из госбюджета средства и в целом повысит эффективность программы субсидий на оплату коммунальных услуг, отмечает Кабмин.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ
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