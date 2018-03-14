В Украине появится реестр получателей субсидий

Правительство утвердило положение о создании единого реестра получателей субсидий

Кабинет министров утвердил положение о едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который должно ввести Министерство социальной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.



Регистрация субсидиантов поможет контролировать выделенные из госбюджета средства и в целом повысит эффективность программы субсидий на оплату коммунальных услуг, отмечает Кабмин.



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