В Украине появится реестр получателей субсидий
14.03.2018 16:10
Правительство утвердило положение о создании единого реестра получателей субсидий
Кабинет министров утвердил положение о едином государственном реестре получателей жилищных субсидий, который должно ввести Министерство социальной политики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.
Регистрация субсидиантов поможет контролировать выделенные из госбюджета средства и в целом повысит эффективность программы субсидий на оплату коммунальных услуг, отмечает Кабмин.
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