На 1 марта плательщикам НДС возместили 23,6 млрд грн

Возмещения НДС за январь-февраль выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

За два месяца текущего года плательщикам НДС возместили 23,6 млрд грн. Это на 38,5%, или на 6,5 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Государственная фискальная служба на официальном сайте.



Из этой суммы 11,5 млрд грн возмещено в феврале этого года. Это на 32%, или на 5,4 млрд грн, превышает аналогичный показатель 2017 года.



В течение января-февраля 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано 36 млрд грн налога на добавленную стоимость. Это на 604,7 млн грн превышает первые два месяца прошлого года.



Наибольшую долю в общем объеме сбора НДС за январь-февраль этого года обеспечил Офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС - 59%, в Киеве - 13,1%, Днепропетровской - 3,7%, Харьковской и Киевской - 2,4%, Одесской - 2,3% областях.



За февраль 2018 года собрано 15 млрд грн НДС. Это на 10,2%, или на 1,4 млрд грн, больше фактического сбора соответствующего периода прошлого года.



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