Госдолг США превысил $21 трлн

На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн

Объем национального долга США превысил $21 трлн. Об этом Министерство финансов США сообщает на официальном сайте.



На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.



Отметку в $20 трлн госдолг США превысил в сентябре прошлого года.



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