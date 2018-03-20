Госдолг США превысил $21 трлн
20.03.2018 10:50
На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн
Фото: Pixabay
Объем национального долга США превысил $21 трлн. Об этом Министерство финансов США сообщает на официальном сайте.
На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.
Отметку в $20 трлн госдолг США превысил в сентябре прошлого года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
-
11272
-
6748
-
6415
-
5331
-
3643
- СМИ: Состоятельные россияне массово получают второе гражданство 16:55
- Рада отказалась голосовать за независимые набсоветы в госбанках 14:30
- Криптовалюта Венесуэлы попала под санкции США 13:45
- Зарегистрирован законопроект о Нацбюро финансовой безопасности 13:05
- Украина и Катар подписали антиофшорное соглашение 12:30