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Госдолг США превысил $21 трлн

20.03.2018 10:50
На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн
Фото: Pixabay

Объем национального долга США превысил $21 трлн. Об этом Министерство финансов США сообщает на официальном сайте.

На 15 марта госдолг США составил более $21,03 трлн.

Отметку в $20 трлн госдолг США превысил в сентябре прошлого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, Госдолг, США
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