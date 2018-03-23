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Инфляция в Японии выросла до 1% впервые с 2014 года

23.03.2018 10:03
Ключевой показатель инфляции в Японии в феврале поднялся до максимума с августа 2014 года
Фото: Getty Images

Ключевой показатель инфляции в Японии, отслеживаемый Центробанком страны - потребительские цены без учета свежих продуктов питания, поднялся до 1% в годовом выражении впервые за 3,5 года. Об этом сообщает MarketWatch.

При этом Банк Японии поставил цель достичь уровня инфляции в 2%.

Февральские темпы инфляции стали максимальными с августа 2014 г. В январе инфляция без учета цен на свежие продукты питания составила 0,9%.

Общий показатель инфляции в Японии ускорился в феврале 2018 г. до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в январе.

Ранее глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил, что ЦБ планирует придерживаться очень мягкой кредитно-денежной политики до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Fitch экономика Японии в 2018 г. вырастет на 1,3%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Инфляция, Япония
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