Страховое общество Ильичевское ликвидируют

Страховое общество Ильичевское сообщает о намерении акционеров ликвидировать компанию

Акционеры страхового общества Ильичевское заявили о намерении ликвидировать компанию, сообщает FinClub

По результатам проверки Нацкомфинуслуг, которая проводилась в сентябре 2016 года, выявлено существенное уменьшение объема сформированных страховых резервов за счет занижения резерва заявленных, но не выплаченных убытков.

Размер резервов на 28 сентября 2016 года составил 107, 4 млн грн. Однако приемлемыми активами было обеспечено лишь 26,3 млн грн. Недостаточность активов для покрытия резервов составляла более 81 млн грн, или 75,5% от суммы необходимых резервов.

"С момента покупки страховщика, мы выплатили клиентам более 26 млн грн и предложили им перейти на обслуживание в СК ДИМ Страхования на льготных условиях. Относительно обязательств СО Ильичевское по ОСАГО, мы обратимся в МТСБУ с заявлением об осуществлении выплат по страховым случаям за счет доли СО Ильичевское в фондах бюро", - заявил председатель наблюдательного совета СО Ильичевское Юрий Явтушенко.

Задолженность СО Ильичевское перед медучреждениями и фармацевтическими компаниями будет реструктуризировано в индивидуальном порядке путем расширения сотрудничества медицинских учреждений и организаций с СК ДИМ Страхования.