Интерпол объявил в розыск бывших топов НАСК Оранта
Бывшие глава наблюдательного совета НАСК Оранта Олег Спилка и член наблюдательного совета Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск. Об этом сообщили в юридической фирме Ильяшев и Партнеры, пишет Экономическая правда.
Спилка и Тыминский обвиняются в расхищении имущества НАСК Оранта на сумму более $10 млн.
Согласно материалам уголовного производства, в 2008 году по организованной подозреваемыми схеме состоялась передача подконтрольной им фирме прав на товарные знаки страховой компании.
"Цена сделки составила 6 млн грн. Два месяца спустя те же знаки были переданы обратно "Оранте" в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн", - говорится в материалах производства.
В 2009 году по аналогичной схеме вывели средства при продаже и обратной покупке НАСК Оранта долей в уставном капитале компании Гарант-Асистанс, в результате которых компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн.
Правоохранители предъявили подозрение Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В конце 2014 года сообщалось, что акционеры Оранты - EastOne Виктора Пинчука и БТА Банк - вернули контроль над компанией, которой год руководила временная администрация Нацкомфинуслуг.
Тогда же Олега Спилку уволили с поста главы наблюдательного совета.
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