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Интерпол объявил в розыск бывших топов НАСК Оранта

20.04.2017 10:39
Олег Спилка и Александр Тыминский обвиняются в расхищении имущества НАСК Оранта на сумму более $10 млн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бывшие глава наблюдательного совета НАСК Оранта Олег Спилка и член наблюдательного совета Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск. Об этом сообщили в юридической фирме Ильяшев и Партнеры, пишет Экономическая правда.

Спилка и Тыминский обвиняются в расхищении имущества НАСК Оранта на сумму более $10 млн.

Согласно материалам уголовного производства, в 2008 году по организованной подозреваемыми схеме состоялась передача подконтрольной им фирме прав на товарные знаки страховой компании.

"Цена сделки составила 6 млн грн. Два месяца спустя те же знаки были переданы обратно "Оранте" в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн", - говорится в материалах производства.

В 2009 году по аналогичной схеме вывели средства при продаже и обратной покупке НАСК Оранта долей в уставном капитале компании Гарант-Асистанс, в результате которых компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн.

Правоохранители предъявили подозрение Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной  группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В конце 2014 года сообщалось, что акционеры Оранты - EastOne Виктора Пинчука и БТА Банк - вернули контроль над компанией, которой год руководила временная администрация Нацкомфинуслуг.

Тогда же Олега Спилку уволили с поста главы наблюдательного совета.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Оранта, Страхование
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