Минимальный страховой стаж для получения пенсии увеличат
Минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет в рамках пенсионной реформы. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире канала 112 Украина.
Премьер добавил, что рассчитывает представить проект пенсионной реформы до конца мая. При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не поднимет пенсии.
"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - сказал премьер.
Сейчас минимальный страховой стаж для получения пенсии составляет 15 лет.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus