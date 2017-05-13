Минимальный страховой стаж для получения пенсии увеличат

Премьер гройман сообщил, что в Украине увеличат минимальный страховой стаж для получения пенсии

Минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет в рамках пенсионной реформы. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире канала 112 Украина.



Премьер добавил, что рассчитывает представить проект пенсионной реформы до конца мая. При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не поднимет пенсии.



"С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - сказал премьер.



Сейчас минимальный страховой стаж для получения пенсии составляет 15 лет.



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