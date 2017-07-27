Страховщик Клименко уходит с рынка автогражданки из-за долгов
Страховая компания Юнисон Страхование больше не будет работать на рынке страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Компанию исключили из Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) за долги, сообщает официальный сайт.
По итогам 2016 года общая оценка деятельности Юнисон Страхования и оценка по показателю "уровень жалоб от потерпевших и страхователей" была "хорошей", а оценка качества урегулирования убытков - "удовлетворительной".
За первый квартал текущего года компания заключила 991 договор ОСАГО на сумму 575,97 тыс. Грн и урегулировала 16 страховых случаев, выплатив по ним 316,66 тыс. грн. Средний срок урегулирования - 160 дней при среднерыночном показателе в 102 дней, отмечает бюро.
Решение МТСБУ приняло 14 июля.
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