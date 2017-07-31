АМКУ разрешил Ярославскому купить ИНГО Украина полностью

Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому установить контроль над ИНГО Украина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 28 июля разрешил бизнесмену Александру Ярославскому установить контроль над страховой компанией ИНГО Украина. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.



"Предоставлено разрешение компании Lovington Holdings (Никосия, Кипр) на покупку акций акционерной страховой компании ИНГО Украина, обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - гласит сообщение.



Весной Lovington Holdings купил 25% страховой компании и планировал увеличить долю до 100%.



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