АМКУ разрешил Ярославскому купить ИНГО Украина полностью
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 28 июля разрешил бизнесмену Александру Ярославскому установить контроль над страховой компанией ИНГО Украина. Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.
"Предоставлено разрешение компании Lovington Holdings (Никосия, Кипр) на покупку акций акционерной страховой компании ИНГО Украина, обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - гласит сообщение.
Весной Lovington Holdings купил 25% страховой компании и планировал увеличить долю до 100%.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
2160
-