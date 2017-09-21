Страховщики держат на депозитах в банках почти 11 млрд грн

Страховые компании в первом полугодии хранили в банках 10,68 млрд грн

В структуре активов страховщиков по итогам первого полугодия депозиты составили порядка трети. Страховые компании хранили в банках 10,68 млрд грн, что ненамного меньше, чем год назад (10,95 млрд грн). Об этом сообщает FinClub.



Эти деньги размещены не равномерно во всех банках, а в основном в 20 из них, где сконцентрировано 9,25 млрд грн. Почти половина этой суммы - 47,7% - доверена государственным банкам.



По данным Нацкомфинуслуг, в Ощадбанке страховщики хранили 1,52 млрд грн, в Укргазбанке - 1,34 млрд грн, а в Укрэксимбанке - 1,18 млрд грн. Государственный ПриватБанк занял лишь восьмую позицию в рейтинге - 374 млн грн.



В пятерку привлекательных для страховщиков "сейфов" вошли Альфа-Банк (806 млн грн) и ТАСкомбанк (511 млн грн). Индустриалбанк замыкает эту двадцатку.



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