Страховщики держат на депозитах в банках почти 11 млрд грн
В структуре активов страховщиков по итогам первого полугодия депозиты составили порядка трети. Страховые компании хранили в банках 10,68 млрд грн, что ненамного меньше, чем год назад (10,95 млрд грн). Об этом сообщает FinClub.
Эти деньги размещены не равномерно во всех банках, а в основном в 20 из них, где сконцентрировано 9,25 млрд грн. Почти половина этой суммы - 47,7% - доверена государственным банкам.
По данным Нацкомфинуслуг, в Ощадбанке страховщики хранили 1,52 млрд грн, в Укргазбанке - 1,34 млрд грн, а в Укрэксимбанке - 1,18 млрд грн. Государственный ПриватБанк занял лишь восьмую позицию в рейтинге - 374 млн грн.
В пятерку привлекательных для страховщиков "сейфов" вошли Альфа-Банк (806 млн грн) и ТАСкомбанк (511 млн грн). Индустриалбанк замыкает эту двадцатку.
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