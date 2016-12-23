Кабмин компенсировал более 800 млн грн по "теплым" кредитам

Правительство выплатило 844 млн грн компенсации кредитов на энергоэффективность

Правительство в текущем году выплатило населению и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) 844 млн грн компенсации части суммы кредитов для реализации мер по повышению энергоэффективности жилья. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) со ссылкой на главу Сергея Савчука.



"В 2016 году правительством выплачено 844 млн грн безвозвратной финансовой помощи населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия. В частности, семьям, которые приобрели негазовые котлы по программе, предоставлено более 36 млн грн. Тем, кто привлекал средства на покупку энергоэффективных материалов и оборудования, - 783,81 млн грн. Жители ОСМД получили около 23 млн грн помощи на повышение энергоэффективности зданий", - отметил Савчук.



В декабре выплачено 79,6 млн грн возмещения участникам правительственной программы по энергоэффективности. В частности, физические лица, которые приобрели энергоэффективные материалы и оборудование в рамках программы, получили компенсацию в сумме 68,92 млн грн, а ОСМД и ЖСК получили из государственного бюджета 10,65 млн грн возмещения.



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