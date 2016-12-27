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ПриватБанк с начала года снизит ставки по депозитам

27.12.2016 18:19
С 1 января ПриватБанк намерен снизить ставки по валютным вкладам, а с февраля - и по гривневым
Фото: EPA

ПриватБанк намерен с 1 января 2017 года снизить ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте в среднем на 1-2% годовых. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Снижение процентных ставок при размещении валютных средств коснется вкладов как в долларах, так и евро.

Ставки по гривневым вкладам будут снижены с начала февраля 2017 года.

Для действующих депозитов или открытых до 1 января 2017 года на весь срок договора будут действовать старые, более выгодные условия размещения средств.

В  частности, с начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на 12 месяцев, базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро.

Депозитные вклады на полгода в 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. Размещение валютных вкладов в ПриватБанке на месяц принесет вкладчикам, соответственно, 3,5% и 2% годовых дохода.

Ранее сегодня ПриватБанк объявил, что увеличит кредитные лимиты на счетах своих корпоративных клиентов.

Каждому второму клиенту с установленным лимитом банк повышает сумму лимита в объеме от 5 до 90%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Депозит
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