Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
Текущий год, который в Европе и США привел к власти популистов, принес богатейшим людям мира дополнительные $237 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
Издание уточняет, ссылаясь на собственный индекс миллиардеров, что суммарное личное состояние самых богатых людей в конце торговой сессии 27 декабря выросло на 5,7% до $4,4 трлн.
Больше всех прибавил Уоррен Баффет: +$11,8 млрд по итогам года. Вообще в пятерке наибогатейших больше всего выросли состояния четырех граждан США, включая упомянутого Баффета, основателя Microsoft Билла Гейтса и нефтяного магната Гарольда Хэмма.
Bloomberg отмечает, что американские миллиардеры в большинстве своем поддерживают конкурента Дональда Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на это, после объявления победы Трампа их состояния выросли на $77 млрд - на фоне слухов о том, что Трамп займется дерегуляцией, которая пойдет на пользу американской промышленности.
Другие представители рейтинга богачей Bloomberg считают, что подход Трампа к формированию команды вызовет дополнительный рост котировок. Особенно они рады назначению Уилбура Росса и Стивена Мнучина на должности министра торговли и министра финансов, соответственно.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Гонтарева получила еще 52,6 млн грн от продажи ICU 15:43
- Кабмин повысил стипендии и изменил порядок их начисления 15:40
- Рева намекнул, что пенсии по возрасту украинцам не нужны 14:13
- Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg 14:08
- ПриватБанк с начала года снизит ставки по депозитам 18:19
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10081
-
8436
-
3604
-
3228
-
2914
- За месяц средняя зарплата в Украине выросла на 56 грн 18:23
- Кабмин перераспределил поступления ЕСВ в пользу Пенсионного фонда 17:31
- К закрытию межбанка курс доллара превысил 27 грн, курс евро - 28 17:27
- Кабмин выдаст Фонду гарантирования вкладов 8 млрд грн 17:08
- Гонтарева получила еще 52,6 млн грн от продажи ICU 15:43