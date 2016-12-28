Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg

Больше всех личные состояния в текущем году нарастили американские миллиардеры

Текущий год, который в Европе и США привел к власти популистов, принес богатейшим людям мира дополнительные $237 млрд. Об этом пишет Bloomberg.



Издание уточняет, ссылаясь на собственный индекс миллиардеров, что суммарное личное состояние самых богатых людей в конце торговой сессии 27 декабря выросло на 5,7% до $4,4 трлн.



Больше всех прибавил Уоррен Баффет: +$11,8 млрд по итогам года. Вообще в пятерке наибогатейших больше всего выросли состояния четырех граждан США, включая упомянутого Баффета, основателя Microsoft Билла Гейтса и нефтяного магната Гарольда Хэмма.



Bloomberg отмечает, что американские миллиардеры в большинстве своем поддерживают конкурента Дональда Трампа - кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на это, после объявления победы Трампа их состояния выросли на $77 млрд - на фоне слухов о том, что Трамп займется дерегуляцией, которая пойдет на пользу американской промышленности.



Другие представители рейтинга богачей Bloomberg считают, что подход Трампа к формированию команды вызовет дополнительный рост котировок. Особенно они рады назначению Уилбура Росса и Стивена Мнучина на должности министра торговли и министра финансов, соответственно.



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