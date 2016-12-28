За месяц средняя зарплата в Украине выросла на 56 грн

Средняя зарплата в Украине в ноябре составила 5,4 тыс грн

Средняя зарплата в Украине в ноябре составила 5,4 тыс грн, или на 1% больше, чем в октябре (5,35 тыс грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Таким образом, за месяц зарплата увеличилась на 56 грн. По сравнению с ноябрем прошлого года средняя зарплата выросла на 20%.



Реальная заработная плата в ноябре 2016 г. по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%, а в годовом выражении - выросла на 8,4%.



Самая высокая средняя заработная плата традиционно зафиксирована у работников авиационной отрасли - в среднем 25,62 тыс грн на одного работника. На втором месте финансисты и страховые агенты - 10,3 тыс грн.



Зарплата работников информационной и телекоммуникационной отраслей составила в среднем 10,2 тыс грн. Средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 4,2 тыс грн, в промышленности - 6,2 тыс грн.



По регионам самая большая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве - 9 тыс грн, на втором месте Донецкая область - чуть более 6 тыс грн. Самая низкая средняя зарплата - в Тернопольской (около 4 тыс грн), Черниговской и Житомирской областях (4,15 тыс грн).



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