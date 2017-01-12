В прошлом году украинцы продали на $2,5 млрд больше, чем купили
12.01.2017 13:05
Чистая продажа наличной валюты гражданами в 2016 году составила $2,5 млрд
Чистая продажа наличной иностранной валюты гражданами Украины в январе-декабре 2016 года составила $2,48 млрд.
Как сообщает Национальный банк Украины на официальном сайте, это в 1,6 раза выше показателя чистой продажи за предыдущий год (на уровне $1,55 млрд).
В декабре украинцы продали банкам на $37,8 млн больше, чем купили.
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