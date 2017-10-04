Часть пенсионеров получит повышенные пенсии в ноябре - Розенко
Часть пенсионеров может получить повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре, из-за необходимости проведения перерасчета. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко, пишет УНИАН.
Он подчеркнул, что перерасчет в любом случае будет проведен, начиная с октября, в связи с чем такие пенсионеры получат соответствующие доплаты.
"Пенсионеры получат повышенные пенсии уже в октябре... Часть пенсионеров могут получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета, в таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового, они знакомы с такой практикой", - сказал Розенко.
Верховная Рада вчера, 3 октября, приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.
Также на 45%, до 1373 грн, вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.
Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.
С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.
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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
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