Just business. Почему Данилюк попал под прицел правоохранителей

Генпрокуратура проверяет министра финансов на причастность к преступлениям Януковича и его окружения. Объясняем, что происходит

Сегодня стало известно, что Генеральная прокуратура проверяет причастность министра финансов Александра Данилюка, а также двух других сотрудников Минфина к преступлениям беглого экс-диктатора Виктора Януковича. До этого сообщалось, что ГПУ совместно с Государственной фискальной службой интересуется тем, как Данилюк платил налоги. Хронология конфликта между министром, силовиками и налоговиками - в материале LIGA.net.



Данилюк vs. Насиров



Конфликт между Минфином и ГФС существовал с начала года. В феврале Данилюк жестко раскритиковал работу ведомства, которое возглавлял Роман Насиров. Особое внимание министра привлекла поездка Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Он заявил, что этот визит обошелся Насирову в $250 тыс. и попросил НАЗК и НАБУ изучить детали поездки. Министр также выступил за привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности за невыполнение ГФС нескольких KPI.



3 марта НАБУ и САП задержали Насирова по подозрению в участии в "газовых схемах" беглого депутата Александра Онищенко. От должности его отстранили. При этом Данилюк, комментируя ситуацию, сказал, что не видит юридических оснований для увольнения Насирова. По словам министра, он пытался уволить своего подчиненного еще до открытия уголовного производства.



Июль-август



А в середине июля Печерский райсуд Киева определил, что есть повод подозревать главу Минфина в уклонении от уплаты налогов. Данилюк в период 2010-2014 годов занимал должность руководителя Координационного центра по внедрению экономических реформ при АП.



Согласно налоговой информации о доходах, Данилюк получил за этот срок доход на сумму 556,16 тыс. грн. В этот же период он купил дом площадью 290 кв. м за 2,54 млн грн и автомобиль BMW X5. Также в 2014 году Данилюк сделал взнос на счет в Укрсоцбанке в сумме 519,666 тыс. грн.



Через две недели стало известно, что проверкой Данилюка как налогоплательщика займется ГПУ. Сам министр на своей странице в Facebook обратился к ГФС с просьбой проверить уплату им налогов.



Кроме того, министр финансов попросил НАПК предоставить разъяснения относительно потенциального конфликта интересов. В обязанности министра финансов входит координация деятельности ГФС.



Сентябрь и МВФ



В начале сентября СМИ со ссылкой на источники в Кабмине сообщили, что Генпрокуратура закрыла уголовное производство против министра финансов. Но в ГПУ эту информацию опровергли буквально на следующий день.



Эти сообщения министр никак комментировать не стал. Не поступало сообщений и от налоговиков. Об истории забыли на два месяца.



В середине сентября в Киев приехал первый заметитель главы МВФ Дэвид Липтон. Это дает повод связывать приостановку производства против Данилюка именно с визитом Липтона.



Ноябрь



Конец октября-начало ноября ознаменовалось известием о том, что в этом году очередного транша от МВФ Украина не дождется.



А в начале этой недели министр финансов у себя в Facebook написал, что налоговую проверку в отношении него восстановили, несмотря на закрытие дела ГПУ. "А главное, ее восстановили сразу после того, как я обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривень и поставил задачу руководителю ГФС обеспечить проведение расследования и отстранить причастных", - добавил он.



По старой традиции от упомянутых им ведомств комментариев не было. Пока сегодня не выяснилось, что дело не только в BMW X5 и счете в Укрсоцбанке.



Из решения Шевченковского районного суда, датированного 27 октября, следует, что министр, его заместитель Юрий Буца и госсекретарь Минфина Евгений Капинус могут быть причастны к махинациям беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения.



Как уже упоминалось выше, в 2010-2015 гг. Данилюк возглавлял центр по внедрению реформ при АП. Буца и Капинус, как и сейчас, были его подчиненными. "Речь идет о тех сотрудниках (координационного центра - ред.), которые впоследствии учредили благотворительные организации Центр реформ и Центр свободной экономики им. Кахи Бендукидзе", - уточняет суд.



Согласно данным единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителями Центра реформ являются Данилюк, Капинус, Буца, а также Яна Бугримова, Наталья Кириченко, Анна Рудая и Александр Саенко. Учредителями Центра свободной экономики им. Кахи Бендукидзе является Данилюк совместно с Юлией Тычковской, Владимиром Федориным и Михаилом Саакашвили.



Интересно, что спустя несколько часов после этого сообщения САП сообщила, что утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению Насирова. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением (ст. 364 УК) и служебный подлог (ст. 366 УК).



Министр финансов ситуацию пока не прокомментировал.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.