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Укрпочта стала лидером по денежным переводам

23.11.2017 08:27
Система Почтовый перевод от Укрпочты стала лидером среди систем-резидентов по денежным переводам
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины подвел итоги деятельности систем перевода средств за девять месяцев 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

На первом месте среди систем, созданных резидентами, по объемам переведенных средств, стала система Почтовый перевод от Укрпочты. За три квартала 2017 г. через нее было переведено $940 млн, что на 13% больше, чем в 2016 г.

Вторую и третью строчки заняли ИнтерПэйСервис ($722 млн) и TYME ($691 млн).

Ранее сообщалось, что в планах Укрпочты - открытие почтовых и депозитных счетов, проведение безналичных платежей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: денежные переводы, Укрпочта
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