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Порошенко предложил повысить минимальную зарплату до 4100 грн

04.12.2017 11:31
Президент обратился к Кабинету министров с предложением повысить минимальную зарплату в 2018 году
Петр Порошенко, фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко обратился с письмом в Кабинет министров с предложением в 2018 г. повысить минимальную зарплату до 4100 грн. Об это сообщает пресс-служба главы государства.

"По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы можем принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн", - заявил президент в ходе II Всеукраинского форуме объединенных общин.

Порошенко также сказал, что представители деловых кругов на встрече с ним подняли вопрос о дефиците рабочих кадров. "В Украине начала расти стоимость рабочей силы", - отметил президент.

Президент отметил, что на вопрос о нехватке рабочей силы ответил - платите людям больше. "Больше заплатят - более квалифицированная рабочая сила, большая мотивация, больше поступлений в местные бюджеты, больше поступлений в Пенсионный фонд", - сказал он.

"По Пенсионному фонду государство свой шаг сделало. Два года назад мы кардинально, почти вдвое, снизили единый социальный взнос. И уже сейчас мы можем говорить об объективном и очевидном положительном эффекте", - сказал Порошенко. Он подчеркнул, что это решение привело к выходу бизнеса из тени.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 г. средняя номинальная заработная плата по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с сентябрем месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 2017 г. составляет 3200 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Заработная плата, Порошенко Петр
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