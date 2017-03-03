ЕС продлил блокирование счетов 15 бывших чиновников Украины

Заморозка счетов Януковича и его приближенных продлена до 6 марта 2018 года

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

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