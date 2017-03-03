ЕС продлил блокирование счетов 15 бывших чиновников Украины
Евросоюз (ЕС) продлил на год с лишним санкции против ряда бывших украинских чиновников - экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.
"3 марта Рада ЕС продлил до 6 марта 2018 года решение о замораживании счетов 15 человек, которых подозревают в хищении государственного имущества Украины или превышении служебных полномочий, что привело к потере бюджетных средств Украины. Решение было принято после ежегодного пересмотра ограничительных мер. Один человек был изъят из соответствующего списка", - гласит заявление.
Соответствующие законодательные акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 4 марта.
Вчера о продлении санкций сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Таким образом, в санкционном списке ЕС остаются: Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий. Изъят из списка Юрий Иванющенко.
28 февраля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Юрия Иванющенко. Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.
В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).
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