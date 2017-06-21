ФК Динамо не выплатил зарплаты из-за блокировки счетов в Привате

Киевский футбольный клуб сообщает о проблемах с финансированием из-за прекращения поступления кредитных траншей от ПриватБанка

15-16 июня ПриватБанк повторно остановил предоставление кредитных траншей для ФК Динамо Киев, которые гарантируются депозитом. Об этом футбольный клуб сообщает на официальном сайте.



В ответ на запрос клуба, ПриватБанк сообщил, что получил письмо от Национального банка Украины (НБУ) за подписью заместителя председателя Катерины Рожковой. Клуб сообщает, что именно на основании этого письма ПриватБанк прекратил предоставление траншей по кредитной линии.



Также ФК Динамо сообщает, что решение НБУ о связи клуба с ПриватБанком и приказ о блокировании счетов были отменены в судебном порядке 20 марта.



Динамо настаивает на том, что банковские услуги не предоставляются в необходимом объеме, поскольку клуб лишен доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.



В частности, клубу крайне необходимы средства для выплаты заработной платы игрокам и работникам за май, своевременных расчетов с исполнителями работ по реконструкции стадиона Динамо им. В. Лобановского, сообщает пресс-служба ФК.



Клуб настаивает, что соответствии с требованиями договора своевременно платил причитающиеся проценты за пользование кредитом и осуществлял погашение для восстановления линии.



Окружной административный суд Киева 20 марта частично удовлетворил иск ФК Динамо к НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).



В НБУ говорили, что во время национализации ПриватБанка временный администратор не списывал средства ФК Динамо.



За несколько дней перед национализацией ПриватБанка телеканал 1 + 1 изменил структуру собственности. Опосредованными владельцами 17,843% канала тали шесть физлиц, имена которых не раскрывались. Вместе с тем, по официальным данным, основными бенефициарами остались Игорь Коломойский (мажоритарий; вместе с Геннадием Боголюбовым владели ПриватБанком до национализации) и Игорь Суркис (его доля в канале 1 + 1 выросла с 17,157% до 24,623%, он и Григорий Суркис - основные владельцы ФК Динамо).



Ранее в этом месяце Игорь Суркис заявил, что на счетах ПриватБанка до национализации лежали деньги Динамо, но он и его брат не были акционерами банка.

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