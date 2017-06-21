ФК Динамо не выплатил зарплаты из-за блокировки счетов в Привате
15-16 июня ПриватБанк повторно остановил предоставление кредитных траншей для ФК Динамо Киев, которые гарантируются депозитом. Об этом футбольный клуб сообщает на официальном сайте.
В ответ на запрос клуба, ПриватБанк сообщил, что получил письмо от Национального банка Украины (НБУ) за подписью заместителя председателя Катерины Рожковой. Клуб сообщает, что именно на основании этого письма ПриватБанк прекратил предоставление траншей по кредитной линии.
Также ФК Динамо сообщает, что решение НБУ о связи клуба с ПриватБанком и приказ о блокировании счетов были отменены в судебном порядке 20 марта.
Динамо настаивает на том, что банковские услуги не предоставляются в необходимом объеме, поскольку клуб лишен доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.
В частности, клубу крайне необходимы средства для выплаты заработной платы игрокам и работникам за май, своевременных расчетов с исполнителями работ по реконструкции стадиона Динамо им. В. Лобановского, сообщает пресс-служба ФК.
Клуб настаивает, что соответствии с требованиями договора своевременно платил причитающиеся проценты за пользование кредитом и осуществлял погашение для восстановления линии.
Окружной административный суд Киева 20 марта частично удовлетворил иск ФК Динамо к НБУ и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
В НБУ говорили, что во время национализации ПриватБанка временный администратор не списывал средства ФК Динамо.
За несколько дней перед национализацией ПриватБанка телеканал 1 + 1 изменил структуру собственности. Опосредованными владельцами 17,843% канала тали шесть физлиц, имена которых не раскрывались. Вместе с тем, по официальным данным, основными бенефициарами остались Игорь Коломойский (мажоритарий; вместе с Геннадием Боголюбовым владели ПриватБанком до национализации) и Игорь Суркис (его доля в канале 1 + 1 выросла с 17,157% до 24,623%, он и Григорий Суркис - основные владельцы ФК Динамо).
Ранее в этом месяце Игорь Суркис заявил, что на счетах ПриватБанка до национализации лежали деньги Динамо, но он и его брат не были акционерами банка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- ФК Динамо не выплатил зарплаты из-за блокировки счетов в Привате 11:35
- Депутаты одобрили автоматизированный арест средств на счетах 14:36
- НБУ будет выдавать физлицам электронные валютные лицензии 12:29
- С января 2018 года минимальная зарплата может вырасти до 3720 грн 16:06
- ГПУ запретила публиковать решение суда о "деньгах Януковича" 10:10
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
4345
-
4326
-
1526
-
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,015/26,03 17:17
- НБУ предлагает ввести патентный сбор для всех обменников 16:21
- Субсидии, дороги, медицина: Кабмин нашел применение 24 млрд грн 14:11
- Кабмин сегодня передаст в парламент проект пенсионной реформы 13:55
- Украина винит PwC в удорожании спасения ПриватБанка - Bloomberg 13:52