Мошенники воруют у пользователей Apple данные банковских карт
Мошенники собирают данные банковских карт и другую личную информацию, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes Store, пишет FinClub.
Потенциальные жертвы получают от онлайн-магазина письмо - в нем сообщается, что Apple ID использовался на неизвестном устройстве для покупки альбома Рианны. Пользователю предлагают игнорировать сообщение, подтвердив тем самым покупку, или отменить транзакцию, перейдя по ссылке на фишинговый сайт.
На этом сайте пользователю предлагается ввести Apple ID и пароль, далее - заполнить анкету "для подтверждения личности". Мошенники запрашивают исчерпывающие данные, в том числе данные банковских карт.
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