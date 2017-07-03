Украинцы смогут перечислять валюту за границу с помощью лицензий
Национальный банк Украины (НБУ) вводит выдачу гражданам Украины валютных лицензий в электронной форме. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.
Отмечается, что на основании электронной лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс. (в эквиваленте).
Воспользоваться электронной лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за рубеж, по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.
Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита НБУ вводит автоматизированную информационную систему "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций".
В июне регулятор отменил ряд административных мер для юрлиц и физлиц. НБУ упростил вывод денег иностранным инвесторам, а также упростил работу компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Нацбанк также разрешил компаниям осуществлять собственные валютные операции на условиях "форвард" без ограничений по группе Классификатора иностранных валют, срока и вида операции. Кроме того, сняты ограничения на проведение валютообменных операций на межбанковском валютном рынке для физлиц.
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