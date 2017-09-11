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Порошенко подписал закон о налогообложении доходов нерезидентов

11.09.2017 13:10
Президент Украины одобрил отмену налога на доходы для нерезидентов
Фото: пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, с целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.

В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Верховная Рада освободила от уплаты налогов все доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам (законопроект N7052) 7 сентября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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