Порошенко подписал закон о налогообложении доходов нерезидентов
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов нерезидентов-инвесторов в ценные бумаги". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно сообщению, с целью повышения инвестиционной привлекательности государственных ценных бумаг и облигаций местных займов закон уточняет перечень операций с государственными ценными бумагами, доходы от которых, полученные нерезидентами, не подлежат налогообложению.
В частности, это касается доходов по государственным ценным бумагам, выплачиваемым центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.
Верховная Рада освободила от уплаты налогов все доходы нерезидентов-инвесторов по государственным ценным бумагам (законопроект N7052) 7 сентября.
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