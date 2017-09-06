Куда вложить сбережения: пять альтернатив депозиту

Криптовалюта, государственные бумаги и другие способы заработать дополнительные проценты

Банковские депозиты - популярный способ накопления денег в Украине. На депозитных счетах украинцы держат 437 млрд грн. Ставки по вкладам взлетели в пик кризиса, когда большинство финучреждений испытывали нехватку ликвидности. В этом году банки могут себе позволить снижать проценты по привлеченным ресурсам, поэтому депозиты в Украине неуклонно дешевеют. Гривневые вклады в украинских банках в начале года размещали в среднем под 16-18% годовых, но за полгода они подешевели на 2.5-3%. В начале сентября депозит в гривне на 12 месяцев можно в среднем разместить под 14% годовых, долларовый - под 3%, депозит в евро - под 2%. "Среди финучреждений с иностранным капиталом - уже не редкость ставка меньше 10%. Укрсиббанк, например, и вовсе, по гривневым вкладам на 9 месяцев готов предложить 0,01% годовых. Процентная ставка по гривневым и валютным вкладам продолжит снижаться до конца года", - говорит Елена Коробкова, исполнительный директор Независимой банковской ассоциации Украины.



Снижение ставок - позитивный сигнал для участников финансового рынка, однако не для граждан, которые привыкли к высоким процентам. LIGA.net разбиралась, есть ли в Украине альтернативные долгосрочные инструменты накопления средств.



Государственные бумаги



Безрисковой альтернативой депозитам эксперты называют облигации внутреннего государственного займа. Физлица могут купить ценные бумаги через брокерские компании. Доходность ОВГЗ периодически снижается вслед за понижением учетной ставки НБУ, но в отличие от депозитов, средства в госбумаги без пересмотра доходности можно инвестировать на более длительный срок. "Уровни доходности ОВГЗ составляют 13,50% - 15,00% по бумагам с погашением от трёх месяцев до трёх лет", - говорит Евгения Грищенко, руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.



Читайте также: Ценный вклад. Почему ОВГЗ стали выгодной альтернативой депозитам



Независимо от суммы инвестиции, выплаты по ОВГЗ на 100% гарантированы государством, поэтому инвестор может вложить в инструмент больше денег, чем в привычный банковский депозит. "Минимальный номинал одной бумаги 1000 грн или $1000. Оформляя покупку физлицо несет небольшие затраты, в среднем от 300 до 500 грн. Потому выбор порога инвестирования, конечно же, остается за физлицом, но рекомендуемая сумма при первой покупке ОВГЗ - 100 000 грн", - говорит Евгения Грищенко.



Чтобы получить доходность по ОВГЗ досрочно, ценные бумаги можно в любой момент продать.



Акции иностранных компаний



С начала июня украинцам упростили инвестиции за границу в пределах $50 000 ежегодно. Как сообщала LIGA.net, теперь граждане Украины могут открывать и пополнять депозиты в банках за границей, заключать договора с иностранными страховщиками. Больше всего внимания к себе привлекла возможность инвестировать средства в акции иностранных компаний. В отличие от депозитов и облигаций, купленные акции не гарантируют доходность, принцип заработка на них устроен иначе. Доходы от инвестирования можно получить из годовых дивидендов компании-эмитента и за счет роста курсовой стоимости акций.



Читайте также: Больше не миф. Как украинцу стать акционером Apple



Стоит учитывать, что не все даже прибыльные компании платят дивиденды своим акционерам ежегодно, а динамика курсовой стоимости акций бывает отрицательной, однако при правильном выборе инвестиции, акционер получит высокий заработок в долгосрочном периоде. "За последние 5 лет акции Apple выросли на 78%, акции Microsoft - на 138%, Google - на 194% , Facebook - на 687% , Тесла на 1,088%. Вложив 5 лет назад $30,000 в акции Тесла, вы бы сейчас имели $356,400. А с акциями Фейсбук заработали бы $206,100, - объясняет Алексей Сухоруков, управляющий директор инвестиционной группы УНИВЕР.



Впрочем, решение НБУ пока не вызвало ажиотаж среди украинских инвесторов. По данным LIGA.net c начала июня Национальный банк выдал 30 лицензий на инвестиции за границу.



Пенсионные накопления



В Украине работают 64 негосударственных пенсионных фонда. Общая стоимость их активов, по данным Нацкомфинуслуг, в первом квартале 2017 года оценивалась в 2,2 млрд грн. Для защиты от инфляции, НПФ инвестируют средства вкладчиков в безопасные инструменты - государственные ценные бумаги и банковские вклады. Инвестиции в пенсионные фонды не могут полноценно заменить банковские депозиты, но с точки зрения долгосрочных вложений, у них есть преимущества. "Во-первых, ряд НПФов ежегодно демонстрируют доходность, превышающую ставки по депозитам. Во-вторых, участники НПФа, могут оперативно распоряжаться своими накоплениями без потери доходности и каких-либо штрафов - будь это перевод в другой НПФ, либо срочная выплата по наступлению критического состояния здоровья", - говорит Григорий Овчаренко, директор, руководитель подразделения управления локальными активами группы ICU.



Читайте также: Частный случай. Будет ли альтернатива Пенсионному фонду



Доходность вкладов в негосударственных пенсионных фондах рассчитывается на основании изменения такого показателя, как единица пенсионных активов (ЕПА). При запуске фонда показатель ЕПА изначально равен 1 гривне, далее он растет в зависимости от результатов управления фонда. Инвестируя в НПФ, участник приобретает определенное количество ЕПА и далее с изменением стоимости этого показателя, растет и размер накоплений. К примеру, проинвестировав 100 000 грн в пенсионный фонд, у которого стоимость ЕПА составляет 2 грн, участник получит на счет 50 000 ЕПА. Каждый НПФ ежедневно публикует актуальную стоимость показателя. Чтобы рассчитать размер своих накоплений нужно умножить количество ЕПА на их текущую стоимость.



"При ежегодной средней доходности в 15%, инвестиция в 100 000 грн в негосударственный пенсионный фонд за 5 лет удвоится и составит 201135 грн" - объясняет Григорий Овчаренко.



Недвижимость



Привычным способом вложения и сохранения средств для украинцев остаются инвестиции в недвижимость. "Если инвестировать в недвижимость в Киеве сегодня, то средняя доходность для инвестора будет 5-6% годовых при перепродаже недвижимости", - говорит Ярослава Чапко, директор City Development Solutions. По данным агентства, высокую доходность можно получить от перепродажи жилья эконом сегмента, а также жилья бизнес-класса.





Доходность инвестиций в недвижимость, расчеты City Development Solutions

Криптовалюты



В 2017 году вызов традиционным финансовым инструментам во всем мире бросил биткоин. С начала года одна монета биткоина стоила порядка $900, в сентябре криптовалюта достигла максимума и оценивается в $4000. Инвестиции в биткоин нельзя назвать безрисковым вложением. Стремительный взлет цены в этом году вовсе не гарантирует стабильный рост курса в дальнейшем. Его стоимость зависит от множества факторов, а большинство оценок и прогнозов курса - это частные мнения. Однако криптовалюта становится все более популярной среди инвесторов во всем мире, и Украину этот тренд не обошел.



Эксперты отмечают, что лучший способ заработать на биткоине - приобрести и сохранит его. "Начинающим инвесторам рекомендуем просто купить и держать биткоин на своем "кошельке". Не стоит увлекаться другими операциями с криптовалютами, без нужного опыта вы рискуете потерять все свои средства. Чем дольше вы планируете "держать" биткоин, тем большую прибыль в теории получите. Покупать такой актив на пару-тройку дней, чтобы быстро заработать - не стоит", - рекомендуют специалисты украинского биткоин-агентства KUNA.



Рынок криптовалют отличается высокой волатильностью. Эксперты предупреждают, что цена биткоина в любой момент может просесть ниже цены покупки на некоторое время. "Не все могут комфортно выдерживать такие просадки, к ним нужно быть готовым и не продавать биткоин без необходимости. Еще лучше, конечно, не покупать биткоин на пике цены", - говорят эксперты KUNA.



Купить биткоин можно в специализированных интернет-обменниках или на биржах. Прежде чем совершать покупку, начинающим инвесторам рекомендуют внимательно изучить правила рынка, а также проверить отзывы о различных площадках.



Кристина Болотова