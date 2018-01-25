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Главу Госаудитслужбы отпустили под личное обязательство

25.01.2018 15:15
Суд отпустил главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову под личное обязательство
Лидия Гаврилова (фото - Наші гроші)

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца (до 25 марта 2018 года) для главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец в эфире телеканала 112 Украина.

Решение суда обжалованию не подлежит.

"Для меня будет преждевременно комментировать судебное решение, я хотел бы видеть его полный текст. Тем более, что это судебное решение не обжалуется и является окончательным, мы с ним согласны. Есть некоторые технические моменты о его действии до 25 марта", - сказал Кравец.

Он добавил, что следствие по делу Гавриловой будет продолжаться.

"Мы постараемся в максимально сжатые сроки завершить расследование и передать уже в суд для рассмотрения дела по существу... Разве что подозреваемая сможет нас убедить, что она получила 10 млн абсолютно законно, тогда мы готовы пересмотреть процессуальное решение", - отметил Кравец.

23 января детективы НАБУ сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Речь идет о недвижимости в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожнике 2016 выпуска, дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных ($112,8 тыс. и €8,5 тыс.).

Гаврилова внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 годы (более 4,67 млн грн).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: аудит
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