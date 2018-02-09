Богатейшие люди мира потеряли $93 млрд из-за падения рынков США

Состояние самых богатых людей мира сократилось в целом более чем на $93 млрд из-за снижения котировок на фондовых биржах США

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Богатейшие люди мира потеряли более $93 млрд из-за вчерашнего падения индексов на фондовых рынках США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.



Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $5,25 млрд, основателя Microsoft Билла Гейтса - на $2 млрд. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт потерял $3,53 млрд.



Читайте также: Заденет ли Украину фондовый обвал в США



Аналитики связывают распродажу на рынке акций с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.



Как отмечает The Wall Street Journal, "бычий" рынок в США длится уже 9 лет, а текущая коррекция - пятая по счету. Предыдущие четыре раза рынку удавалось восстановиться.



На прошлой неделе из-за падения котировок самые состоятельные люди мира потеряли более $114 млрд.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter