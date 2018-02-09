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Богатейшие люди мира потеряли $93 млрд из-за падения рынков США

09.02.2018 12:55
Состояние самых богатых людей мира сократилось в целом более чем на $93 млрд из-за снижения котировок на фондовых биржах США
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Богатейшие люди мира потеряли более $93 млрд из-за вчерашнего падения индексов на фондовых рынках США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $5,25 млрд, основателя Microsoft Билла Гейтса - на $2 млрд. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт потерял $3,53 млрд.

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Аналитики связывают распродажу на рынке акций с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.

Как отмечает The Wall Street Journal, "бычий" рынок в США длится уже 9 лет, а текущая коррекция - пятая по счету. Предыдущие четыре раза рынку удавалось восстановиться.

На прошлой неделе из-за падения котировок самые состоятельные люди мира потеряли более $114 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок
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