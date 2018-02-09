Богатейшие люди мира потеряли $93 млрд из-за падения рынков США
Богатейшие люди мира потеряли более $93 млрд из-за вчерашнего падения индексов на фондовых рынках США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшилось на $5,25 млрд, основателя Microsoft Билла Гейтса - на $2 млрд. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт потерял $3,53 млрд.
Читайте также: Заденет ли Украину фондовый обвал в США
Аналитики связывают распродажу на рынке акций с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.
Как отмечает The Wall Street Journal, "бычий" рынок в США длится уже 9 лет, а текущая коррекция - пятая по счету. Предыдущие четыре раза рынку удавалось восстановиться.
На прошлой неделе из-за падения котировок самые состоятельные люди мира потеряли более $114 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Богатейшие люди мира потеряли $93 млрд из-за падения рынков США 12:55
- Британская разведка подозревает олигарха из РФ в обходе санкций 14:33
- Forbes составил рейтинг людей, разбогатевших на криптовалюте 14:01
- Украинцы в январе продали рекордное количество валюты 16:52
- Порошенко задекларировал более 1 млн грн дивидендов 14:45
-
2455
-
2049
-
1823
-
1642
-