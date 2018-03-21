НБУ ожидает, что денежные переводы в Украину превысят $9 млрд
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет FinClub.
"В среднесрочной перспективе трудовая миграция будет сокращаться, но прежде чем это произойдет, она будет расти еще 2-3 года. В январе мы ожидали, что объем частных денежных переводов вырастет с $7,3 млрд в 2017-м до $7,8 млрд в 2018 году. Сейчас мы пересматриваем прогноз объема денежных переводов с учетом новой методики", - сообщил он.
По словам Сологуба, новый прогноз будет опубликована в апрельском инфляционном отчете.
"По обновленным данным, в Украину в 2017 году зашли частные переводы на $9,3 млрд, то в 2018 году сумма будет не меньше, но и ненамного больше", - сказал замглавы НБУ.
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