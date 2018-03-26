Умер основатель МММ Сергей Мавроди - СМИ
В Москве на 63-м году жизни умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Об этом сообщает Московский комсомолец.
В ночь на 26 марта Мавроди госпитализировали с автобусной остановки; он жаловался на слабость и боли в области сердца.
Сергей Мавроди создал МММ в 1992 году. Компания стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 млн человек.
В 2007 году Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.
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