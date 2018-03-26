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Умер основатель МММ Сергей Мавроди - СМИ

26.03.2018 12:50
По данным российских СМИ, ночью Мавроди госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Он умер в больнице
Сергей Мавроди (фото - АИФ)

В Москве на 63-м году жизни умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Об этом сообщает Московский комсомолец.

В ночь на 26 марта Мавроди госпитализировали с автобусной остановки; он жаловался на слабость и боли в области сердца.

Сергей Мавроди создал МММ в 1992 году. Компания стала крупнейшей финансовой пирамидой в истории России. Доход вступившим в нее членам выплачивался из взносов вновь прибывших, а когда поток клиентов перестал расти, начались невыплаты. По различным оценкам, число пострадавших от МММ людей достигло 10-15 млн человек.

В 2007 году Мавроди получил 4,5 года тюрьмы за мошенничество. Весь этот срок он отбыл еще во время предварительного заключения, пока велось следствие.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МММ, Мавроди
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