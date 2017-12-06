Закон на 100 миллиардов. Как "продать" наш фондовый рынок Западу

Что мешает западным инвесторам покупкать украинские ценные бумаги

Говорить об украинском рынке ценных бумаг принято с траурным выражением лица. Нам хорошо известно, что объем торгов ценными бумагами несоразмерен с масштабами страны. И в то же время мы видим, что ситуация может измениться достаточно быстро, если удастся привлечь зарубежных инвесторов.



Почему они еще не здесь? Ведь украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - это вложения с доходностью 14-15%, которую трудно получить на многих других рынках мира, при этом выплаты гарантированы государством.

Как показывает опыт развития фондовых рынков соседних стран, интерес к инвестициям в государственные ценные бумаги открывает возможности для дальнейшего прямого инвестирования в корпоративные инструменты (корпоративные облигации, акции) компаний, работающих в Украине.

Разумеется, крупные институциональные инвесторы это понимают, они внимательно следят за украинским рынком ценных бумаг. Перейти к активным действиям им не дает главное препятствие - несоответствие инфраструктуры рынка ценных бумаг европейским стандартам. Наиболее отчётливо это проявляется в случае с концепцией номинального держателя. В Украине она попросту отсутствует. Между тем, по оценкам Национального депозитария Украины, внедрение этого института может дать украинской экономике инвестиций на 100 млрд в гривневом эквиваленте.

Читайте также: CEO балтийского Luminor Bank: Удивлюсь, если Приват не разделят

Для того, чтобы ввести в законодательство правовые категории "номинальный держатель" и "счёт в ценных бумагах номинального держателя" парламенту нужно принять законопроект №6141 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций". Документ прошел все инстанции, включая Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Однако в Верховной Раде он до сих пор не был даже поставлен на голосование.



Что такое номинальный держатель? В соответствии с законопроектом, это иностранное депозитарное учреждение, которое зарегистрировано в стране, входящей в состав ЕС или являющейся членом FATF или MONEYVAL - межправительственных организаций, которые борются с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. В качестве номинальных держателей (кастодианов), как правило, выступают крупные банки, среди них - JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC Securities Services, BNP Paribas, входящие в состав Ассоциации глобальных кастодианов (AGC).

После того, как закон о номинальном держателе будет принят, в дело вступит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), задача которой будет состоять в разработке нормативной базы, связанной с функционированием счета номинального держателя в системе депозитарного учета (отчетность, финансовый мониторинг). Дальше необходимо установить требования к иностранным финансовым учреждениям, которые могут открыть счет номинального держателя в Украине.

Читайте также: Операция "легализация". Каков статус криптовалют в Украине



Приехать в Украину и напрямую купить активы нерезидент может и сегодня. Но вход в украинскую юрисдикцию для иностранного инвестора зачастую не оправдан, как с точки зрения операционных затрат, так и относительно критериев риск-менеджмента. Наше законодательство позволяет открывать только прямые счета. Для этого необходимо собрать большое количество документов, пройти сложную процедуру идентификации. К этому добавляются риски, связанные с противоправными действиями и прочие реалии украинского рынка.



Внедрение концепции номинального держателя уберет эти риски и упростит нерезидентам доступ к украинским ценным бумагам. Объемы документооборота будут сведены к минимуму. Механизм покупки актива в таком случае заключается в том, что сначала нужно завести в страну финансовый ресурс, а затем дать распоряжение посреднику (кастодиану) на приобретение интересующего актива.



Важно отметить, что работа через кастодиана нужна только нерезидентам. Теоретически можно, конечно, предположить, что какой-нибудь украинский инвестор попробует войти на местный рынок через посредника. Но, во-первых, большинство украинских компаний не соответствуют критериям, в соответствии с которыми члены AGC отбирают клиентов (им просто не откроют счета). Во-вторых, не существует разумных причин для того, чтобы резидент нес дополнительные расходы на оплату посредника.

Читайте также: Украина в Стране чудес: почему Минфин ведет нас к дефолту



Периодически озвучиваются опасения, что номинальные держатели вольно или невольно могут послужить сокрытию доходов. Но на самом деле, и при нынешнем законодательстве мы не знаем многих реальных владельцев ценных бумаг. Законопроект №6141 напротив обязывает кастодианов раскрывать информацию о конечных собственниках активов.



Сейчас инвестиции в ОВГЗ выглядят так: треть выкупают частные инвесторы; оставшаяся доля, то есть две трети, принадлежит Национальному банку Украины. По оценкам Нацдепозитария, которую мы провели вместе с крупными украинскими брокерами, зарубежные инвесторы с помощью кастодианов могут взять на себя приблизительно 30% ОВГЗ. Все это - часть "доли" НБУ, который вынужден покупать эти бумаги для поддержания бюджетного процесса.



Это около 100 млрд грн. Цифра внушительная, но дело не только в ней. Финансовые вливания в валюте, которые принесут с собой нерезиденты, помогут стабилизировать курс гривни и ускорят либерализацию валютного регулирования. Получаемые в гривне дивиденды, можно снова вложить в украинскую экономику - это стимулирует банки к разработке новых финансовых инструментов, которые можно предложить иностранным инвесторам, что оживит рынок ценных бумаг. А это шанс уже сегодня начать сокращение государственного долга.

Андрей Порада,

член правления Национального депозитария Украины