Япония сохранила лидерство среди владельцев бондов США
Япония остается лидером среди правительств-держателей казначейских бумаг Минфина США с бумагами на сумму в $1,091 трлн. Об єтом свидетельствуют данные американского Минфина по итогам декабря 2016 года.
При этом страна сократила размер этого актива за указанный месяц по сравнению с ноябрем почти на $18 млрд, а Китай, который в прошедшем году лишь в октябре уступил Японии пальму первенства, нарастил объем гособлигаций США на $9 млрд - до $1,058 трлн.
Китай был крупнейшим владельцем этих бумаг почти весь прошлый год, но в октябре уступил лидерство Японии, сбросив на рынок бумаг на $41 млрд.
Источник: Прайм
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