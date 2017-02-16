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Япония сохранила лидерство среди владельцев бондов США

16.02.2017 09:04
Китай был крупнейшим владельцем этих бумаг почти весь прошлый год, но в октябре уступил лидерство Японии
Фото - Getty Images

Япония остается лидером среди правительств-держателей казначейских бумаг Минфина США с бумагами на сумму в $1,091 трлн. Об єтом свидетельствуют данные американского Минфина по итогам декабря 2016 года.

При этом страна сократила размер этого актива за указанный месяц по сравнению с ноябрем почти на $18 млрд, а Китай, который в прошедшем году лишь в октябре уступил Японии пальму первенства, нарастил объем гособлигаций США на $9 млрд - до $1,058 трлн.

Китай был крупнейшим владельцем этих бумаг почти весь прошлый год, но в октябре уступил лидерство Японии, сбросив на рынок бумаг на $41 млрд.

Источник: Прайм

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Япония, США, бонды
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