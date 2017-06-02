НКЦБФР устроила реогранизацию

Нацкомиссия по фондовому рынку закрыла четыре территориальных управления и ввела новую организационную структуру

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) прекратила деятельность четырех территориальных управлений путем присоединения к центральному аппарату.



Регулятор прекратил деятельность Центрального, Западного, Восточного и Южно-украинского территориальных управлений.



Кроме того, вводится новая организационная структура НКЦБФР по функциональному признаку, согласно которой основными направлениями деятельности определены: корпоративное управление и корпоративные финансы; лицензирование профессиональных участников; надзор за профессиональными участниками (мониторинг отчетности, пруденциальный надзор); правоприменение (контрольно-правовая работа); стратегическое планирование и нормотворческая деятельность.



НКЦБФР отмечает, что эти шаги являются частью масштабной трансформации регулятора, которая предусмотрена меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом и комплексной программой развития финансового сектора Украины до 2020 года.



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