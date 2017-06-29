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НКЦБФР предупреждает о сбоях в системе Нацдепозитария

29.06.2017 13:55
В связи с кибератакой произошли сбои в системах Национального депозитария и Расчетного центра
Фото: EPA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщает, что в связи с кибератакой 27 июня произошли сбои в системах Национального депозитария Украины и Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках.

"Комиссия осведомлена, что на данный момент среди прочего отсутствует возможность подать административные данные и информацию в электронном виде через сети НДУ. Мы с пониманием относимся к форс-мажорным обстоятельствам, которые сложились в том числе с инфраструктурой фондового рынка, и надеемся на оперативное решение ситуации", - сообщил регулятор.

Сейчас продолжаются процессы восстановления работы пострадавших от атаки систем. "НКЦБФР рекомендует участникам фондового рынка следить за новостями на сайтах НДУ и РЦ, на которых будет обнародоваться оперативная информация по восстановлению работы систем, и в случае необходимости обращаться в call-центры компаний", - сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Комиссия будет информировать об изменениях в работе пострадавших систем и восстановления их работы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Фондовый рынок, НКЦБФР
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