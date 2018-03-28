 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.45   EUR:  32.28  32.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Великобритания может запретить продажу госбондов РФ в Сити - СМИ

28.03.2018 15:55
Премьер-министр Великобритании рассмотрит законопроект, запрещающий торговать госбондами РФ через лондонский Сити
Фото: Pixabay

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть введение запрета продавать через лондонский Сити госбонды Российской Федерации. Об этом пишет The Guardian.

Несмотря на санкции, Сити в прошлом месяце сотрудничал с банками страны-агрессора при размещении еврооблигаций на $4 млрд. Эти средства были потрачены на рефинансирование суверенного долга России.

Половину бумаг продали на Лондонской бирже - их купили инвесторы и инвестиционные институты, которые базируются в столице Соединенного Королевства.

Guardian напоминает, что пробелы в законодательстве Евросоюза и Великобритании позволили российским банкам из санкционных списков, в частности, ВТБ Банку, выступать в роли главного организатора выпуска этих облигаций.

Ранее сообщалось, что Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.

"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация, гособлигации
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров