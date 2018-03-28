Великобритания может запретить продажу госбондов РФ в Сити - СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть введение запрета продавать через лондонский Сити госбонды Российской Федерации. Об этом пишет The Guardian.
Несмотря на санкции, Сити в прошлом месяце сотрудничал с банками страны-агрессора при размещении еврооблигаций на $4 млрд. Эти средства были потрачены на рефинансирование суверенного долга России.
Половину бумаг продали на Лондонской бирже - их купили инвесторы и инвестиционные институты, которые базируются в столице Соединенного Королевства.
Guardian напоминает, что пробелы в законодательстве Евросоюза и Великобритании позволили российским банкам из санкционных списков, в частности, ВТБ Банку, выступать в роли главного организатора выпуска этих облигаций.
Ранее сообщалось, что Великобритания в ответ на химическую атаку в Солсбери и отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.
"Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель - обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги", - сказал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
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