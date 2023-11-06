Что нужно знать о секьюритизации – механизме рефинансирования активов с помощью ценных бумаг, который будет актуален для послевоенного восстановления

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с LIGA.net подготовила серию публикаций, чтобы просто и доступно объяснить суть и специфику финансовых инструментов и механизмов использования.

В предыдущих публикациях мы рассмотрели экономическую сущность, характеристики и особенности применения фундаментальных деривативов – форвардов, опционов и свопов, а также производных финансовых инструментов второй волны – кредитных деривативов.

Сегодня мы переходим к рассмотрению секьюритизации. Если говорить упрощенно, это механизм рефинансирования активов через выпуск и размещение ценных бумаг. Как правило, происходит трансформация активов, имеющих низкую ликвидность или не подлежащих свободному обращению, в ценные бумаги.

С чего все начиналось

Первый случай проведения секьюритизации (в знакомом для нас сегодня формате) произошел еще в 1970 году в США. В это время подрастало поколение американцев, родившихся в период послевоенного "беби-бума", нуждавшихся в собственном жилье.

В большинстве случаев приобретение жилья происходило за счет ипотечных кредитов, выплаты по которым стабильны и предсказуемы. Департамент жилищного строительства и урбанистики США выпустил долговые ценные бумаги, выплаты по которым обеспечивались будущими поступлениями от ипотеки.

Таким образом, инициатор выпуска ценных бумаг получил капитал сегодня, а инвесторы ценных бумаг – гарантированные выплаты на протяжении лет. В результате было обеспечено устойчивое жилищное строительство благодаря продаже ценных бумаг, выплаты по которым осуществлялись от поступлений по ипотечным платежам.

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Популяризация механизма в США и Европе

Широкое использование и совершенствование процесс секьюритизации получил в США и Европе в 1980-е годы: экономика росла, общественный оптимизм становился крепче, граждане активно брали кредиты, корпорации имели стабильную и растущую прибыль, а инвесторы – вкладывали деньги в долгосрочные финансовые инструменты.

Это были идеальные условия развития финансовых рынков. Кредиторы начали секьюритизировать любые будущие денежные потоки, которые можно было как-то спрогнозировать, однако наиболее распространенным активом для секьюритизации является портфель ипотечных кредитов.

По статистическим данным, объем размещения структурированных ценных бумаг в 2022 году составил 203 млрд евро в Европе и 2,5 трлн евро в США. При этом общая стоимость размещенных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, составила 1,9 трлн евро. Это говорит о том, что секьюритизация является одним из наиболее эффективных и надежных механизмов привлечения средств, и в первую очередь для оживления ипотечного кредитования.

Как работает секьюритизация на практике?

Для применения механизма необходимо наличие двух ключевых условий – будущие потоки денежных средств и их предсказуемость. Например, ипотечные кредиты имеют четкий график выплат по ним, поэтому денежные потоки можно легко спрогнозировать и секьюритизировать. Поэтому ипотека чаще всего выступает секьюритизированным активом.

Осуществление секьюритизации происходит в несколько этапов (см. схему): сначала банк выдает кредит заемщику (1), затем банк передает этот кредит компании специального назначения (2), далее компания специального назначения выпускает ценные бумаги, обеспеченные кредитами (3), на финальной стадии платежи по кредитам транслируются инвесторам (4).

Базовая схема секьюритизации

Зачем секьюритизация Украине?

Уже давно нет никаких сомнений, что война закончится победой Украины и международные партнеры направят средства на восстановление нашей страны, а для этого придется использовать финансовые инструменты, вполне понятные для международных партнеров, но новые для Украины.

Преимуществом для нас является то, что мы начинаем не с нуля – у нас есть шанс воспользоваться опытом финансового сообщества развитых стран и использовать уже отшлифованный механизм, прошедший через несколько кризисов, в отношении которого была проведена работа над ошибками.

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14 февраля 2023 года Комиссия утвердила Концепцию внедрения законодательной базы по облигациям с покрытием и секьюритизации в Украине. Такое решение своевременно и необходимо, поскольку в результате российской агрессии Украина для восстановления ущерба войны требует более $400 млрд, и ежедневно эта цифра растет. Мы должны воспользоваться уже созданным механизмом с доказанной эффективностью для возрождения национальной экономики.

В следующих публикациях мы рассмотрим классификацию секьюритизации, механизмы повышения кредитного качества, требования к участникам процесса секьюритизации и примеры использования (как наиболее употребимые, так и наиболее экзотические).

Текст подготовлен НКЦБФР специально для LIGA.net