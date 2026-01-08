22 дня оборонных расходов. Минфин рассказал, сколько украинцы уплатили военного сбора в 2025 году

В 2025 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили почти 2,67 трлн гривен

Поступления от военного сбора в общий фонд госбюджета в 2025 году составили 163,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.

По информации Казначейства, в 2025 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили почти 2,67 трлн грн.

"Для сравнения: поступления от военного сбора по итогам 2025 года обеспечили финансирование оборонных расходов государства в течение 22 дней. Это дополнительные 22 дня нашей жизни, обеспечения наших защитников и защитниц, деятельности бизнеса, жизнеспособности страны", – говорится в сообщении.

Всего, по данным Казначейства, за 2025 год в общий фонд госбюджета поступило 2,66 трлн грн.

