22 дня оборонных расходов. Минфин рассказал, сколько украинцы уплатили военного сбора в 2025 году
Елена Кравченко
Редактор новостей LIGA.net
Поступления от военного сбора в общий фонд госбюджета в 2025 году составили 163,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.
По информации Казначейства, в 2025 году расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону составили почти 2,67 трлн грн.
Читайте также
"Для сравнения: поступления от военного сбора по итогам 2025 года обеспечили финансирование оборонных расходов государства в течение 22 дней. Это дополнительные 22 дня нашей жизни, обеспечения наших защитников и защитниц, деятельности бизнеса, жизнеспособности страны", – говорится в сообщении.
Всего, по данным Казначейства, за 2025 год в общий фонд госбюджета поступило 2,66 трлн грн.
Читайте также
- В октябре 2024 года парламент принял закон, предусматривающий повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Также введен военный сбор для ФОП: 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы; 10% минимальной зарплаты для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 грн). Изменения заработали с 1 декабря в 2024 году.
- За первый квартал 2025 года в бюджет поступило 34,1 млрд грн военного сбора, что в 3,7 раза больше, чем за этот же период 2024-го.
Комментарии (0)