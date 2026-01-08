22 дні оборонних видатків. Мінфін розповів, скільки українці сплатили військового збору у 2025 році

У 2025 році видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону склали майже 2,67 трлн гривень

Фото пресслужби НБУ

Надходження від військового збору до загального фонду держбюджету у 2025 році становили 163,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.

За інформацією Казначейства, у 2025 році видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону склали майже 2,67 трлн грн.

"Для порівняння: надходження від військового збору за підсумками 2025 року забезпечили фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів. Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни", – йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Казначейства, за 2025 рік до загального фонду держбюджету надійшло 2,66 трлн грн.

