22 дні оборонних видатків. Мінфін розповів, скільки українці сплатили військового збору у 2025 році
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Надходження від військового збору до загального фонду держбюджету у 2025 році становили 163,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Мінфіну з посиланням на дані Держказначейства.
За інформацією Казначейства, у 2025 році видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону склали майже 2,67 трлн грн.
"Для порівняння: надходження від військового збору за підсумками 2025 року забезпечили фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів. Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни", – йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними Казначейства, за 2025 рік до загального фонду держбюджету надійшло 2,66 трлн грн.
- У жовтні 2024 року парламент ухвалив закон, який передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Також запроваджено військовий збір для ФОП: 1% від доходу для платників єдиного податку III групи; 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 грн). Зміни запрацювали з 1 грудня 2024 року.
- За перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору, що у 3,7 раза більше, ніж за цей самий період 2024-го.
