"Азиатский кризис наоборот". Скачок курса в Тайване может быть плохим знаком для доллара

Ситуация на валютном рынке свидетельствует о масштабном притоке денег в Азию

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В Азии началась волна продажи доллара США, что является тревожным знаком для американской валюты, пишет Reuters.

Эффект от рекордного роста тайваньского доллара, наблюдавшегося в пятницу и понедельник, распространился за пределы острова, вызвав укрепление валют Сингапура, Южной Кореи, Малайзии, Китая и Гонконга.

Эти движения свидетельствуют о масштабном притоке денег в Азию.

"Соотношение доллара США к тайваньскому – это как канарейка в шахте. Азиатский спрос на американские доллары и желание азиатских центральных банков поддерживать доллар США угасают", — сказал Брент Доннелли, опытный трейдер и президент аналитической компании Spectra Markets.

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Эксперт Луи-Винсент Гаве из Gavekal Research сравнивает ситуацию с "азиатским кризисом наоборот" из-за скорости изменения курсов валют.

В 1997-м и 1998 годах отток капитала привел к краху валют Таиланда, Индонезии и Южной Кореи, после чего страны региона старались накапливать доллары.

"После азиатского кризиса азиатские сбережения не только стали огромными, но и имели тенденцию к перераспределению в казначейские облигации США. Теперь эта торговля внезапно перестала быть беспроигрышной стратегией, которой она была так долго", – сказал Гейв.

Основной причиной стал агрессивный подход президента США Дональда Трампа к пошлинам, что пошатнуло доверие инвесторов к доллару. Некоторые эксперты спекулируют по поводу возможности так называемого "соглашения Мар-а-Лаго" (названного в честь роскошного курорта Трампа во Флориде) — договоренности об ослаблении доллара.

В Азии сосредоточены самые большие запасы долларов — речь идет о триллионах.

Только в Китае депозиты в иностранной валюте в банках — преимущественно в долларах и преимущественно у экспортеров — на конец марта составили $959,8 миллиарда, что является самым высоким показателем почти за три года.