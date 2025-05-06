"Азійська криза навпаки". Стрибок курсу в Тайвані може бути поганим знаком для долара

Ситуація на валютному ринку свідчить про масштабний приплив грошей до Азії

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В Азії почалася хвиля продажу долара США, що є тривожним знаком для американської валюти, пише Reuters.

Ефект від рекордного зростання тайванського долара, що спостерігалося у п'ятницю та понеділок, поширився за межі острова, спричинивши зміцнення валют Сінгапуру, Південної Кореї, Малайзії, Китаю та Гонконгу.

Ці рухи свідчать про масштабний приплив грошей до Азії.

"Співвідношення долара США до тайванського — це наче канарка в шахті. Азійський попит на американські долари та бажання азійських центральних банків підтримувати долар США згасають", – сказав Брент Доннеллі, досвідчений трейдер і президент аналітичної компанії Spectra Markets.

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Експерт Луї-Вінсент Гаве з Gavekal Research порівнює ситуацію з "азійською кризою навпаки" через швидкість зміни курсів валют.

У 1997-му і 1998 роках відплив капіталу призвів до краху валют Таїланду, Індонезії та Південної Кореї, після чого країни регіону намагалися накопичувати долари.

"Після азійської кризи азійські заощадження не тільки стали величезними, а й мали тенденцію до перерозподілу в казначейські облігації США. Тепер ця торгівля раптово перестала бути безпрограшною стратегією, якою вона була так довго", – сказав Гейв.

Основною причиною став агресивний підхід президента США Дональда Трампа до мит, що похитнуло довіру інвесторів до долара. Деякі експерти спекулюють щодо можливості так званої "угоди Мар-а-Лаго" (названої на честь розкішного курорту Трампа у Флориді) — домовленості про послаблення долара.

В Азії зосереджені найбільші запаси доларів — йдеться про трильйони.

Лише в Китаї депозити в іноземній валюті в банках — переважно в доларах і переважно в експортерів — на кінець березня становили $959,8 мільярда, що є найвищим показником за майже три роки.