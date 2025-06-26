Банки выдали 25 млрд грн на восстановление энергетики: 90% кредитов получил бизнес

За год банки профинансировали "энергетические" проекты на 25 млрд гривен, только за июнь выдали 5,5 млрд гривен кредитов

Энергетика (Фото: Pexels)

Менее чем за год после подписания меморандума о восстановлении разрушенной энергосистемы украинские банки выдали почти 25 млрд грн на проекты в этой сфере. За это время предоставлены 1879 кредитов бизнесу на 23,7 млрд грн и 8622 кредита населению на 1,3 млрд грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Июнь стал рекордным за год: выдано "энергетических" кредитов на 5,5 млрд грн. В итоге портфель таких кредитов для бизнеса достиг 14,9 млрд грн, для физических лиц – 1 млрд грн. Общая профинансированная мощность – более 700 МВт генерации и 320 МВт хранения энергии в 21 области.

Председатель НБУ Андрей Пышный называет это примером "беспрецедентного сотрудничества даже между ярыми конкурентами". По его словам, регулятор вместе с правительством изменил правила оценки залогов и рисков, чтобы банкам было выгоднее кредитовать энергетику.