Банки видали 25 млрд грн на відновлення енергетики: 90% кредитів отримав бізнес
Менше ніж за рік після підписання меморандуму про відновлення зруйнованої енергосистеми українські банки видали майже 25 млрд грн на проєкти у цій сфері. За цей час надано 1879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8622 кредити населенню на 1,3 млрд грн, інформує пресслужба НБУ.
Червень став рекордним за рік: видано "енергетичних" кредитів на 5,5 млрд грн. У підсумку портфель таких позик бізнесу досяг 14,9 млрд грн, фізособам – 1 млрд грн. Загальна профінансована потужність – понад 700 МВт генерації та 320 МВт зберігання енергії у 21 області.
Голова НБУ Андрій Пишний називає це прикладом "безпрецедентної співпраці навіть між затятими конкурентами". За його словами, регулятор разом з урядом змінив правила оцінки застав і ризиків, щоб банкам було вигідніше кредитувати енергетику.
Пріоритет галузі закріплено в Стратегії розвитку кредитування, тож регулятор обіцяє й далі підлаштовувати свої рішення під потреби сектору й знімати бар’єри для фінансування.
- У І кварталі 2025 року платоспроможні банки України отримали 40 млрд грн чистого прибутку. Українські банки повертаються до звичної моделі прибутку – головну роль знову відіграє кредитування.