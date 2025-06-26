Банки видали 25 млрд грн на відновлення енергетики: 90% кредитів отримав бізнес

За рік банки профінансували "енергетичні" проєкти на 25 млрд грн, лише за червень видали 5,5 млрд грн кредитів

Енергетика (Фото: Pexels)

Менше ніж за рік після підписання меморандуму про відновлення зруйнованої енергосистеми українські банки видали майже 25 млрд грн на проєкти у цій сфері. За цей час надано 1879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8622 кредити населенню на 1,3 млрд грн, інформує пресслужба НБУ.

Червень став рекордним за рік: видано "енергетичних" кредитів на 5,5 млрд грн. У підсумку портфель таких позик бізнесу досяг 14,9 млрд грн, фізособам – 1 млрд грн. Загальна профінансована потужність – понад 700 МВт генерації та 320 МВт зберігання енергії у 21 області.

Голова НБУ Андрій Пишний називає це прикладом "безпрецедентної співпраці навіть між затятими конкурентами". За його словами, регулятор разом з урядом змінив правила оцінки застав і ризиків, щоб банкам було вигідніше кредитувати енергетику.

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Пріоритет галузі закріплено в Стратегії розвитку кредитування, тож регулятор обіцяє й далі підлаштовувати свої рішення під потреби сектору й знімати бар’єри для фінансування.